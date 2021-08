Sinner Firma Becker-Antriebe spendet für Flutgeschädigte

"Die Flutkatastrophe geht uns alle an", sagt Jürgen Timm, Geschäftsführer der Sinner Firma Becker-Antriebe. Das Unternehmen spendet 10 000 Euro für die von der Flutkatastrophe geschädigten. Foto: Maik Rudius

SINN - Die Firma Becker-Antriebe aus Sinn hat für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 10 000 Euro gespendet.

Die vielen Todesopfer und das verheerende Ausmaß der Verwüstungen haben bei den Verantwortlichen des Unternehmens und den Mitarbeitern tiefe Betroffenheit ausgelöst. Zahlreiche Menschen stünden nach den Unwettern vor dem Nichts. Deshalb sei schnelle Hilfe jetzt wichtig. "Die Flutkatastrophe geht uns alle an", sagte Geschäftsführer Jürgen Timm. "Der Wiederaufbau der zerstörten Gebiete ist eine Gesamtaufgabe und auch ein Zeichen übergreifender Solidarität."

Zeichen, um die Krise gemeinsam zu meistern

Das Sinner Unternehmen spendete deshalb 10 000 Euro an die Aktion "Deutschland Hilft". In diesem Bündnis sind 23 bekannte deutsche Hilfsorganisationen gebündelt, deren Aufgabe es jetzt ist, den Opfern schnell und bedarfsgerecht beizustehen. Die Not der Betroffenen soll wirksam gelindert und ihre Existenzgrundlage wiederhergestellt und dauerhaft gesichert werden.

"Die Hilfsbereitschaft in ganz Deutschland ist groß, das ist auch ein hoffnungsvolles Zeichen, dass man gemeinsam diese Krise meistern wird", sagte Timm.