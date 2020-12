Sinner Förderkreis lädt zum Hofverkauf ein

Bienenweide: Der Sinner Förderkreis bietet dazu eine Blumensamenmischung an. Symbolfoto: Dietmar Funck

SINN - Da es in diesem Jahr keinen Barbaramarkt gibt, bietet der Förderkreis Sinn den Sinner Streifenkalender und die Blumensamenmischung im Hofverkauf am Sinner Heimathaus an.

Termine für den Verkauf sind die beiden kommenden Samstage, 5. und 12. Dezember, jeweils von 9 bis 12 Uhr, im Hof des Heimathauses in der Stresemannstraße 8 in Sinn.

Der Sinner Streifenkalender enthält wichtige Termine und Veranstaltungen der Vereine, der Kirchen und der Müllabfuhr sowie wichtige Rufnummern. Zudem gibt es den Kalender in Sinn im "Vitrinchen", bei Edeka und bei Eugenies Haarzauber, in Fleisbach in der Bäckerei Hartmann & Luckenbach und der VR Bank, sowie in Edingen in der Metzgerei Herr. Der Blumensamen für ein "Blühendes Sinn 2021" wird in 100-Gramm-Päckchen in der Sorte "Felgers Bienensommer" als einjährige bunte Einsaat für etwa zehn Quadratmeter Fläche angeboten.

Weiterhin werden "Sinner Weihnachtstassen" und "Sinner Weinfest - Gläser", Schriften des Förderkreises Sinn zur Ortsgeschichte sowie als Schmankerl ein Honigset mit Tasse und Blumensamen als Geschenkset angeboten.

Für den Hofverkauf gelten die üblichen Corona-Schutzmaßnahmen. Wer einer Risikogruppe angehört, kann das Angebot auch durch die Nachbarschaftshilfe Sinn beziehen. Eingegangene Bestellungen werden gesammelt und den Empfängern zugestellt.