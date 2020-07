Sinner Freibad-Förderverein erwirtschaftet 50 000 Euro

Jetzt teilen:

FÖRDERVEREIN WALDSCHWIMMBAD Der Förderverein Waldschwimmbad Sinn feiert dieses Jahr sein 15-jähriges Bestehen und hatte Ende 2019 knapp 820 Mitglieder. Die Übernahme des Badebetriebs durch die vereinseigene gemeinnützige GmbH erfolgte vor zehn Jahren. Die GmbH erhält laut Vertrag einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 95 000 Euro von der Gemeinde Sinn für den Badebetrieb. Hiervon fließen wieder knapp 30 000 Euro für die Badeaufsicht an die Gemeinde zurück, sodass tatsächlich 65 000 Euro verbleiben. Seit Übernahme des kompletten Badebetriebs im Jahr 2010 durch die ehrenamtlichen Vereinshelfer haben diese rund 400 000 Euro für das Waldschwimmbad erwirtschaftet.

Jetzt teilen:

Sinn (red). Hinter dem Förderverein Waldschwimmbad Sinn liegt ein arbeitsreiches, aber aus ihrer Sicht erfolgreiches Jahr: Die ehrenamtlichen Helfer erwirtschafteten 2019 rund 50 000 Euro, die komplett wieder in die Anlage geflossen sind.

Zwar sei der Sommer 2019 nicht ganz so heiß gewesen wie 2018, hieß es in der Jahreshauptversammlung, dennoch konnte Kassenwart Markus Eckert vermelden: "Durch den Betrieb des Kiosks, das Sammeln von Mitgliedsbeiträgen und Spenden sowie diversen Veranstaltungen konnte der Förderverein etwa 50 000 Euro erwirtschaften, die vollständig in das Waldschwimmbad investiert wurden."

Vorsitzender Uwe Sauer listet die Aktivitäten genauer auf: Vor allem dem Kioskteam um Regina Cannings habe das gute Wetter oft Arbeit bis an die Grenzen des Zumutbaren beschert. Größter "Renner" im Kiosk war das Eis. Fast 9500 Portionen wanderten über die Theke. Auf Platz zwei der Verkaufsschlager landen die Pommes mit knapp 8500 Portionen. Wegwerfplastik findet im Kiosk übrigens keine Verwendung: Für Speisen und Heißgetränke wird ausschließlich Porzellan verwendet, das gegen Pfand ausgegeben wird. Sehr beliebt, so Uwe Sauer weiter, seien auch die Wassersport- und Kinderschwimmkurse, die fast vollständig ausgebucht gewesen seien.

Tiefkühlzelle für den

Kiosk ersetzt Truhen

Ebenfalls feste Größen im Kalender des Fördervereins seien der "Arschbombenwettbewerb" - die achte Auflage verzeichnete erneut einen Teilnehmerrekord - und das Hundeschwimmen.

Wermutstropfen sei das wegen der Trockenheit kurz vor Veranstaltungsbeginn abgesagte Feuerwerk zur "Hot Summer Night" gewesen. Laut Sauer haben die Vereinshelfer deshalb nun keine Motivation mehr, diese Veranstaltung noch einmal auf die Beine zu stellen.

Außerhalb der Badesaison sei der Bautrupp rund um Klaus Kohlenberg sehr aktiv gewesen. Der Zaun rund um das Schwimmbadgelände wurde fertiggestellt, die Kosten hierfür seien von vielen Schwimmbadfreunden gespendet worden. Es war das größte Bauprojekt des Vereins seit der Schwimmbadsanierung in den Jahren 2010/2011.

Ann-Katrin Sauer, ehrenamtliche Geschäftsführerin der vereinseigenen, gemeinnützigen GmbH, berichtete, dass aufgrund der schwarzen Zahlen im Jahr 2019 neben den üblichen Instandhaltungen und Reparaturen die Anschaffung einer Tiefkühlzelle geplant werden konnte. Sie soll die einzelnen Kühltruhen im Kiosk ablösen. Hierdurch werde nicht nur Strom eingespart, sondern auch eine erhebliche Menge CO 2 .

Die Fundamente für die Zelle seien bereits geschaufelt. Vor Kurzem sei zudem das Dach der Halle erneuert und auf ihr eine Solarabsorberanlage errichtet worden. Für später ist eine Photovoltaikanlage geplant, die durch Spenden finanziert werden soll. Die geplante Photovoltaikanlage auf den Dächern soll den kompletten Strom für den Kiosk erzeugen.