Sinner Jonas Brannath im Livestream

Gibt auf der Plattform "Der virtuelle Hut" ein Konzert: Singer-Songwriter Jonas Brannath aus Sinn. Archivfoto Wavesoundverein Herborn

KREUZTAL - Nach zwei Wochen Pause geht "Der virtuelle Hut" ins neue Jahr und in seine fünfte Staffel. Am Donnerstag, 14. Januar, ab 20.15 Uhr ist der aus Sinn stammende Singer-Songwriter Jonas Brannath mit seinem Trio zu Gast in der Werkshalle im Kreuztaler "Café Basico". Dort präsentiert er zusammen mit Volkmar John (Bass) und Sabine Prohl (Percussion) Stücke aus seinem jüngsten Album und einige neue Stücke aus den vergangenen Monaten. Zwei Tage später, am Samstag, 16. Januar, gastiert an selber Stelle ab 20.15 Uhr die erst vor wenigen Monaten gegründete Band "Original Dynamix": Das Freudenberger Duo Perry Atsem aka Ras Koby Lion und Florian Jung spielt sogenannten "Siegerland-Reggae".

Die Spenden dienen wieder zur Finanzierung der Künstlergagen und anteilig zur Unterstützung des "Cafés Basico" und des Heimhof-Theaters in Würgendorf.