Sinner Krimi fürs Heimkino: "Narrhalla-Mord" neu auf DVD

SINN - Jetzt ist es soweit: Die jüngste Produktion des Sinner Filmclubs kommt auf DVD raus. Offizieller Verkaufsstart für "Narrhalla-Mord" ist am Samstag, 11. Dezember, von 9 bis 12 Uhr am Heimathaus des Förderkreises in Sinn, der dort auch seine Streifenkalender und Blütensamen anbietet. Am Stand gelten Maskenpflicht und Abstandsgebot. Die DVD kann aber auch über die Internet-Seite des Filmclubs zum Preis von 12 Euro (zuzüglich Versand) bestellt werden: www.filmclubsinn.de