Sinner rastet aus, zerstört Küchenmöbel und greift Polizei an

Sinn (red). Ein 32 Jahre alter Mann ist am Dienstagmittag in seiner Wohnung in der Elbestraße in Sinn ausgerastet. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch zerstörte er das Mobiliar seiner Küche und griff Polizisten an. Nachdem er hatte überwältigt werden können, wurde er in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Gegen 12.45 Uhr meldeten Anwohner am Polizeinotruf, dass ihr Nachbar offensichtlich Mobiliar zerstöre. Darauf fuhren zwei Streifenwagen zum Ort des Geschehens.

Dunstabzugshaube und Schränke abgerissen

Als der Mann die Polizisten im Treppenhaus erkannte, sperrte er sich in seiner Wohnung ein. Erst nach mehrmaliger Aufforderung habe er die Tür geöffnet, meldet Pressesprecher Guido Rehr. Kurz darauf habe der Mann nach der Jacke eines Kollegen gegriffen und versucht, ihn zu Boden zu reißen. Kollegen kamen dem Beamten zu Hilfe, setzten Pfefferspray ein und überwältigten den Sinner.

Der hatte zuvor das Interieur seiner Kücheninventar komplett zerstört, Schränke und die Dunstabzugshaube von den Wänden gerissen. Dabei seien ältere Verletzungen wieder aufgegangen, sodass er an den Handgelenken blutete.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte ihn und brachte ihn ins Dillenburger Krankenhaus, wo seine Wunden genäht wurden. Danach führte die Polizei den 32-Jährige einem Arzt einer psychiatrischen Einrichtung vor, in die er dann aufgenommen wurde.

Eine Polizistin und ein Polizist erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.