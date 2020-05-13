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Mittwoch, 13.05.2020 - 17:28
3 min

Sinner streiten um eine Ausgabe für die Kita in Edingen

Der Finanzausschuss des Parlaments ist irritiert: Trotz eines Sperrvermerks im Haushalt für den Kauf von Möbeln hat der Gemeindevorstand den Auftrag erteilt.

Von Katrin Weber
Knatsch in Sinn: Die Container für die Kinderbetreuung in Edingen sind da und betriebsfertig. Nun gibt es Ärger darum, ob der Gemeindevorstand über die Ausgabe von 26 600 Euro für Möbel und Bastelmaterial hätte beschließen dürfen. Foto: Katrin Weber

Knatsch in Sinn: Die Container für die Kinderbetreuung in Edingen sind da und betriebsfertig. Nun gibt es Ärger darum, ob der Gemeindevorstand über die Ausgabe von 26 600 Euro für Möbel und Bastelmaterial hätte beschließen dürfen. Foto: Katrin Weber

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