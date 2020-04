Sinner Wertstoffhof öffnet ab Samstag wieder

Auf Wertstoffhöfen können Bürger beispielsweise Grünschnitt und Altpapier abgeben. Der Sinner Wertstoffhof ist ab kommenden Samstag wieder regulär geöffnet. Symbolfoto: Michael Prasch

SINN (red). Der Ansturm am Sinner Wertstoffhof ist enorm gewesen: Mindestens doppelt so viele Anlieferer wie üblich haben die Mitarbeiter am Ostersamstag gezählt.

Obwohl zusätzliche Sammelcontainer aufgestellt und auch längere Öffnungszeiten geplant waren, konnten die Bürger nicht alle Wertstoffe abgeben: Die Aufnahmekapazität war um 15 Uhr erschöpft.

Bürgermeister Hans-Werner Bender kündigt an, dass der Wertstoffhof ab dem kommenden Samstag, 18. April, wieder regulär in der Zeit von 8 bis 13 Uhr geöffnet sein wird. Auf vielfachen Wunsch aus der Bevölkerung soll die für 25. April (Samstag) von 8 bis 12 Uhr vorgesehene Schredder-Aktion in Fleisbach wie geplant stattfinden. Auf dem Gelände der Firma Mendel (Auf der roten Hohl) können Bürger auch größere Mengen Baum- und Heckenschnitt abgeben. Die Gemeinde trifft Schutzvorkehrungen, sodass es zu Wartezeiten auf der Zufahrt kommen könne. Anweisungen des Aufsichtspersonals sei unbedingt Folge zu leisten.