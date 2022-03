Sinns Förderkreis lädt zur Aktion "Saubere Landschaft" ein

Kaffeebecher am Wegesrand: Solchen und anderen Müll wollen freiwillige Helfer am Samstag in der Sinner Gemarkung einsammeln. Archivfoto: Mark Adel

SINN - Zum "Tag der sauberen Landschaft" lädt die Fachgruppe Umwelt des Sinner Förderkreises ein. Am kommenden Samstag, 19. März, können freiwillige Helfer mit Greifzange und Müllbeuteln die Landschaft in Sinn von achtlos fortgeworfenem Müll befreien. In der Zeit von 9 bis 14 Uhr können sich alle, die bei der Aktion mitmachen möchten, bei der Familie Schlicht im Stöckweg 7 die entsprechende Ausrüstung abholen. Der im Anschluss an solche Aktionen früher übliche Imbiss fällt corona-bedingt aus. Das Beisammensein soll aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Der Bauhof der Gemeinde Sinn hat von 9 Uhr an für die Aktion "Saubere Landschaft" eine Stunde länger bis 14 Uhr geöffnet. Der Tag ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Förderkreis und von der Gemeinde Sinn. Weitere Informationen gibt es bei Daniel Schlicht per E-Mail an die Adresse daniel-schlicht@web.de.