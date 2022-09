Sinns Parlament berät über Breitband und Hochwasserschutz

Wie geht es mit dem "Haus der Vereine" weiter? In der kommenden Bauausschusssitzung soll es Informationen zum weiteren Prozedere geben. Archivfoto: Katrin Weber

SINN - Große Themen stehen in der ersten Sitzungswoche der Sinner Gremien an: Der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt, Energie und Verkehr beschäftigt sich am Donnerstag, 8. September, unter anderem mit der neuen Kita "Bunte Eiche" in Edingen, dem Dreiklang-Projekt und dem "Haus der Vereine".

Im Bauausschuss geht es unter "Bekanntgabe und Verschiedenes" um die aktuell großen Themen in Sinn. Wann wird die neue Kita in Edingen fertig? Wie geht es mit dem "Haus der Vereine" weiter? Außerdem gibt es Informationen zum sogenannten Dreiklang-Projekt, das in der Villa Doering entstehen soll.

Andere Tagesordnungspunkte greifen die Feuerwehrkommission, die Bauplatzentwicklung und die Brücke Ruppertsmühle in der Kerngemeinde auf, die gesperrt ist. Die Radverkehrsbeauftragte Edith Höll berichtet über die Landesförderung für E-Bikes, die die Gemeinde beantragt hat und zu 100 Prozent vom Land bezahlt bekommt. Die Situation in der Bahnhofstraße und die Radwege in Sinn sind weitere Aspekte in Hölls Bericht.

Darüber hinaus beraten die Ausschussmitglieder den weiteren Ausbau des schnellen Internets mit Lahn-Dill-Breitband oder anderen. Auch der Hochwasserschutz-Zweckverband steht wieder auf der Tagesordnung. Die Sitzung findet im Rathaus in Sinn statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Bereits am Dienstag, 6. September (19 Uhr), kommt der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Ordnung (FWO) in dem Saal zusammen. Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Sinn für das Jahr 2020 und der Ersatz für ein Bauhoffahrzeug stehen unter anderem auf dem Programm.