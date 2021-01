Sinns Vogelschützer und Kitas sind Partner

Kinder und ehemalige Kinder des Waldkindergartens "Pfützenhüpfer" sowie (hinten, v. l.) Florian Schneider und Ann-Katrin Sauer vom Vorstand des Waldkindergartens sowie Vogelschutz-Vorsitzender Michael Krenos freuen sich über die neuen Nisthilfen für Vögel. Foto: Vogelschutzverein Sinn

SINN - Vor einem Jahr wurde der Vogelschutzverein Sinn für seine Jugendarbeit mit einer Spende der Mediengruppe VRM aus der jährlichen Spendenaktion "Helft uns helfen!" bedacht. Nun erläuterten Vorsitzender Michael Krenos und sein Team, wofür dieses Geld verwendet wurde.

Trotz der Corona-Beschränkungen konnte der Verein Teile seiner Kinder- und Jugendarbeit fortführen. So haben die Kinder des Vogelschutzvereins zusammen mit den Waldkindergartenkindern "Pfützenhüpfer" Wintervogelfutter hergestellt. Es wurde anschließend im Wald aufgehängt.

Vorsitzender Krenos besuchte die Kindergärten in Sinn, Edingen und Fleisbach. Er zeigte den Kindern und Erzieherinnen dort ausgestopfte Vögel und Tiere. Zudem spannte er seine Zuhörer mit Frage-Antwort-Spielen in die lehrreichen Vorträge ein. Der Kindergarten "St. Josef" besuchte den Vogelschutzverein an dessen Vereinsheim und verband dies mit einer Wanderung. Dem Waldkindergarten "Pfützenhüpfer", die seit einigen Jahren ein eigenes Nistkastengebiet betreuen, half der Vereinsvorsitzende bei der Nistkastenkontrolle. Bei dieser Gelegenheit erhielt der Waldkindergarten gleich einige neue Nistkästen. Diese können die Kinder im Winter bemalen und im Frühjahr rund um ihren Bauwagen aufhängen.

Seit 2006 trifft sich die Jugendgruppe des Vogelschutzvereins "Die Waldameisen" regelmäßig für Aktionen und Veranstaltungen. Sie stehen allen Kindern offen. Weitere Informationen gibt es bei Michael Krenos unter Telefon 0 27 72-54 07 58, oder auf der Facebook-Seite des Vereins.