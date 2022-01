Tödlicher Unfall bei Sinn: 73-Jähriger stirbt auf A45

Nach einem tödlichen Unfall auf der A45 zwischen den Anschlussstellen Herborn-Süd und Ehringshausen war die Strecke in Fahrtrichtung Frankfurt zwischenzeitlich voll gesperrt. Foto: Fritsch

SINN - Bei einem Unfall auf der Autobahn 45 ist am Freitagmorgen Höhe Sinn ein Mann um Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Die Strecke in Fahrtrichtung Frankfurt war zwischen den Anschlussstellen Herborn-Süd und Ehringshausen zwischenzeitlich voll gesperrt. Zur Klärung der genauen Umstände wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die Polizei geht demnach derzeit davon aus, dass ein 73-Jähriger in suizidaler Absicht gegen 6 Uhr in Höhe des Parkplatzes "Am Ebersbach" unmittelbar vor einem Lkw auf die Fahrbahn getreten und erfasst wurde. Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Mann verstarb noch an der Unfallstelle, der 59-jährige Lkw-Fahrer aus Arnsberg erlitt einen Schock.

Neben Polizisten der Autobahnstation Mittelhessen waren Rettungskräfte und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Die Vollsperrung wurde um 9.05 Uhr aufgehoben.

Anmerkung der Redaktion:

Wir haben uns entschieden, in der Regel nicht über Selbsttötungen zu berichten, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide.