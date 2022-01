Tödlicher Unfall bei Sinn: A 45 voll gesperrt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 45 wurde eine Person tödlich verletzt. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SINN - Wie die Polizei am Freitagmorgen mitgeteilt hat, ist die Autobahn 45 nach einem Verkehrsunfall in Höhe Sinn in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Herborn-Süd und Ehringshausen derzeit voll gesperrt.

Bei dem Unfall am Freitagmorgen gegen 6 Uhr wurde eine Person tödlich verletzt, so die Polizei weiter - offenbar wurde die Person von einem Lkw erfasst. Zur Klärung der genauen Umstände wurde ein Gutachter hinzugezogen.