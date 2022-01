TV, Tournee, Tonstudio: Besonderes Jahr für Jördis Tielsch

Das Album "New Mornings" erscheint am 18. Februar, die Single "What Are You Waiting For" bereits an diesem Freitag, 21. JanuarHörproben zu allen zehn Songs finden sich auf www.joerdistielsch.deEs ist das vierte Studioalbum der 26-jährigen Musikerin aus Sinn.

Wer das Album schon jetzt bestellen möchte, kann das per E-Mail an info@joerdistielsch.de tun. Der Preis liegt bei 20 Euro. Interessierte können sich das Album auch auf den gängigen Download- und Streamingportalen vor der Veröffentlichung sichern.