Unbekannter verursacht in Fleisbach einen 4000-Euro-Schaden

SINN-FLEISBACH - Wie die Polizei erst am Montag mitgeteilt hat, hat ein unbekannter Autofahrer bereits am Mittwoch vergangener Woche in Fleisbach einen hohen Schaden verursacht und ist danach einfach abgehauen.

Demnach hatte ein grauer Opel Corsa zwischen 11.30 und 14.15 Uhr in der Straße Vor der Eiskaut in Höhe der Hausnummer 5 gestanden. In dieser Zeit muss ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug auf das Heck des Wagens geprallt sein. Dabei ist ein Schaden entstanden, den die Polizei in Herborn auf mindestens 4000 Euro schätzt.

Opel-Besitzer und Ermittler hoffen nun auf Zeugen für den Vorfall. Wer den Vorfall zur besagten Zeit beobachtet hat und Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, sollte sich unter Telefon 0 27 72-4 70 50 mit der Polizei in Herborn in Verbindung setzen.