Unfall gebaut und kein Führerschein

SINN - Ein Unfall auf dem Parkplatz eines Sinner Supermarktes hat den 69-jährigen Verursacher nicht nur als "Schwarzfahrer" entlarvt, sondern auch noch Schaden in Höhe von rund 5000 Euro verursacht.

Wie die Polizei mitteilte, steuerte der Mann am Mittwoch mit seinem Ford einen Stellplatz an. Dabei geriet er mit einem Vorderreifen in ein Pflanzloch und beschädigte die Radaufhängung seines Wagens. In der Folge dieses Missgeschicks prallte der Ford auch noch gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten Seat.

Der Wagen des 69-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine Überprüfung der Personalie des Unfallverursachers ergab, dass dieser aktuell nicht im Besitz einergültigen Fahrerlaubnis ist. Das hat Konsequenzen für den Sinner: Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.