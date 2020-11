Unfallfahrer versteckt sich in Rheindürkheim im Gebüsch

Jetzt teilen:

RHEINDÜRKHEIM - (red). Ein 35-jähriger Wormser, der sich nach einer Fahrerflucht im Gebüsch versteckt hat, um seinen Verfolger abzuschütteln, hat am Donnerstagmorgen gegen 8.55 Uhr in Rheindürkheim für ordentlich Wirbel gesorgt.

Wie kam es zu der Szene? Aus Unachtsamkeit war der Autofahrer an der roten Ampel an der Einmündung zur B 9 in der Kirchstraße rückwärts gerollt und mit dem Heck seines Autos gegen das Auto des nachfolgenden Fahrers geprallt. Der 27-Jährige stieg aus, um den Unfallverursacher auf den Zusammenstoß anzusprechen. Doch der hatte anderes im Sinn, trat aufs Gaspedal und fuhr bei Rot über die Ampel auf die B 9 in Richtung Mainz. Das ließ sich der 27-Jährige nicht bieten, sprang in sein Auto und nahm die Verfolgung auf.

Wenig später fand er das Auto des Unfallverursachers in der Jakob-Hammel-Straße vor, versuchte wieder mit dem 35-Jährigen ins Gespräch zu kommen. Doch dem war noch immer mehr nach Flucht als nach einem Gespräch zumute. Also setzte er sich in sein Auto und fuhr davon – bis zum Ende der Straße. Dass die in einer Sackgasse endet, hatte er wohl nicht bedacht – er stieg aus und verschwand im angrenzenden Gebüsch. Die Polizei kam hinzu, konnte den Mann aber zunächst auch nicht finden. Nachdem sie festgestellt hatten, dass bei dem Zusammenstoß an den beiden Fahrzeugen kein Sachschaden entstanden war, verließ der 27-Jährige die Stelle.

Die Polizisten blieben noch eine Weile vor Ort. Und tatsächlich, irgendwann raschelte es im Gebüsch, gab der 35-Jährige sein Versteck preis. Warum er geflohen war, wurde dann klar: Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Laut Polizeiangaben wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf den Mann wartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Fahrerflucht sei gar nicht so unüblich, wenn sich ein Unfallverursacher seiner Schuld bewusst wird, sagt Pressesprecher Michael Lerch. Dass eine solche aber im Gebüsch endet, das passiere nicht alle Tage.