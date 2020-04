Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Sinn (red). In Gewerbegebiet jenseits der Bahngleise in Sinn sind ein Außenspiegel und ein Kotflügel eines grauen VW Polo beschädigt worden. Das Auto hatte am Freitag zwischen 10 und 13.30 Uhr in der Straße Unterm Ruhestein gegenüber der Zufahrt zur Firma Dekotec gestanden. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1200 Euro.