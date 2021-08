Wann wird in Sinn die Dill renaturiert?

Die Dill auf Sinner Gemeindegebiet, hier oberhalb der Fischtreppe, soll renaturiert werden. Die Ergebnisse von Bodenuntersuchungen machen das Projekt vermutlich teurer als geplant. Foto: Katrin Weber

SINN - Die Renaturierung der Dill in Sinn wird vermutlich teurer als bisher geplant. Der Grund dafür sind Holzkohlereste und Wurzeln im Boden, der deswegen nicht wieder eingebracht, sondern entsorgt werden muss. Wie es nun mit der Renaturierung des Flusses weitergehen soll, berät am Donnerstag, 2. September, der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt, Energie und Verkehr.

Die Sitzung im Rathaus beginnt um 19 Uhr. Die Renaturierung der Dill, die aufgrund der EU-Wasserrichtlinie umgesetzt werden muss, ist letzter Tagesordnungspunkt.

Sinns Bürgermeister Hans-Werner Bender (parteilos) hatte die Gemeindevertreter in der letzten Sitzung vor der Sommerpause über die Entwicklung des Projekts informiert. Nach eigenen Angaben hatte er erst kurz zuvor vom beauftragten Planungsfachbüro erfahren, dass der Boden an einigen Stellen speziell entsorgt werden muss.

Ursprünglich war vorgesehen, dass die Arbeiten an der Dill zwischen Sinn und Edingen im Oktober beginnen. Dieser Termin kann nun nicht mehr eingehalten werden.

Der Bauausschuss befasst sich außerdem mit Gewässer- und Hochwasserschutz. Die FWG-Fraktion beantragt, dass die Bäche und Gewässer in der Sinner Gemarkung nach den gültigen Vorschriften geprüft und beurteilt sowie Notfallpläne aktualisiert werden.

FWG will will bessere Kontrollen an Bächen

Die Freien Wähler möchten, dass neun Bäche und deren Bacheinläufe in den drei Ortsteilen kontrolliert werden. Dies soll mit der zuständigen Wasserbehörde erfolgen. Laut Antrag soll das Ziel sein, die Fließgeschwindigkeit des Wassers zu verringern. Hintergrund für den Antrag sind die Starkregenereignisse im Juli unter anderem im Ahrtal.

Weitere Themen am Donnerstag im Sinner Bauausschuss sind unter anderem die Tauben an der evangelischen Kirche, die neue Kita in Edingen und das ehemalige Brinkmann-Gelände zwischen Lutherstraße und Friedrich-Ebert-Straße in Sinn.