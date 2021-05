Warum Stromkabel besser "beerdigt" werden

Elektrischer Strom war vor 100 Jahren noch längst nicht überall verfügbar. Im ehemaligen Dillkreis gab es den ersten Strom in Privathaushalten in Oberscheld. Mit Gichtgas des dortigen Hochofens wurden ab dem Jahr 1906 Turbinen angetrieben, die zunächst Strom für die Hütte und die Gruben lieferten. Danach gab es erstmals Strom in Oberscheld, ab 1908 auch in Niederscheld und ab 1910 in Dillenburg und Herborn.

Früh dran mit der Elektrizität war auch Sinn durch entspre- chende Aktivitäten der "Neuen Hoffnungshütte Haas & Sohn". Bereits 1912 benutzte diese Firma an der Wilhelmswalze, einem früheren Blechwalzwerk zwischen Sinn und Edingen, das Wasser der Dill zur Stromproduktion und erlaubte dadurch die Elektrifizierung des Ortes, in dem damals rund 1650 Menschen wohnten. In Sinn wurde der Stromverkauf an die Bevölkerung von Anfang an durch die Gemeindeverwaltung vorgenommen.

1954 schloss die Gemeinde einen Stromlieferungsvertrag mit der Hessen-Nassauischen Überlandzentrale in Oberscheld1959 wurden eigene Gemeindewerke gegründet. Das einst von der Gemeinde restaurierte Wasserkraftwerk Wilhelmswalze speist übrigens noch immer Strom ins öffentliche Netz ein. Gemeindewerke und Wilhelmswalze sind inzwischen verkauft, das Stromnetz betreibt die EAM. (he)