Werden an der K 64 bei Fleisbach Reihenhäuser gebaut?

Die Firma Winda Wohnbau aus Griesheim interessiert sich für die Wiese an der K 64 zwischen dem Kreisverkehr und dem Fleisbacher Ortsschild. Archivfoto: Katrin Weber

SINN - Mit der Kinderbetreuung beschäftigt sich der Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Sinn in seiner Sitzung am Mittwoch, 29. Juni. Einen Tag später berät der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt, Energie und Verkehr unter anderem den Bau von Reihenhäusern an der K 64 am Ortseingang von Fleisbach.

Die kommunale Kita "Sternschnuppe" in Edingen nimmt am Bundesprogramm Sprach-Kitas "Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" teil. Darüber wird in der Sitzung im Rathaus berichtet.

Im Bauausschuss geht es gleich zu Beginn um ein Dauerthema in Sinn: Die Gemeindepolitiker müssen sich mit der Wohnbebauung an der Kreisstraße 64 zwischen dem Kreisverkehr und dem Fleisbacher Ortsteingang beschäftigen. Diesmal soll der Bau von Reihenhäusern abgewogen werden.

Im Ausschuss Vortrag über Lichtverschmutzung hören

Sinn steht im Mittelpunkt, wenn der Ausschuss sich mit dem städtebaulichen und freiräumlichen Gestaltungskonzept auseinandersetzt. Eine Empfehlung soll auch für den Verkauf des Baugrundstücks "Am Waldfriedhof" ausgesprochen werden.

Der Klimaschutz-Manager des Lahn-Dill-Kreises, Ingo Dorsten, hält einen Vortrag über Lichtverschmutzung.

Der Bauausschuss beginnt seine Sitzung im Rathaus ebenfalls um 19 Uhr.