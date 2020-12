Winfried Czilwa führt neuerdings GD Optics in Sinn

Wechsel: Winfried Czilwa (M.) übernimmt bei CD Optics in Sinn die Geschäftsführung von Juliane Wolz und Ullrich Blöcher. Foto: Studio Zenner

SINN - Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 wird Winfried Czilwa zum alleinigen Geschäftsführer von GD Optics in Sinn bestellt. Er löst damit das aus Juliane Wolz und Ullrich Blöcher bestehende Duo ab. Beide werden ihn jedoch weiterhin unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Das Familienunternehmen GD Optics will sich strategisch neu aufstellen, um seine Marktstellung auszubauen. Daher haben die bisherigen Geschäftsführer beschlossen, die Verantwortung in die Hände eines erfahrenen Managers zu legen. Diplom-Ingenieur Winfried Czilwa habe eine umfangreiche Expertise in den Bereichen Business Development, Strategie und Markenentwicklung, Produktmanagement und Internationalisierung. Zuletzt war er seit 2014 CEO beim Werkzeughersteller Stahlwille in Wuppertal. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe in einer technologisch hoch anspruchsvollen Branche", sagt Czilwa.

GD Optics entwickelt und fertigt optische Komponenten für Hightech-Anwendungen durch Präzisionsblankpressen. Der Schwerpunkt liegt auf kundenspezifischen Lösungen. GD Optics bildet die gesamte Prozesskette vom optischen Design über Konstruktion und Herstellung von Werkzeugen und Produktionsmaschinen bis hin zur Herstellung der Optiken ab.