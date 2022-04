Wohnhausbrand in Sinn: Drei Hunde tot aufgefunden

Löscharbeiten bei einem Brand in Sinn. Foto: Fritsch

SINN - Zwei weitere Hunde sind nach dem Brand eines Einfamilienhauses in der Sinner Hochstraße tot aufgefunden worden. Menschen kamen bei dem Feuer, das am Montag gegen 15.30 Uhr ausgebrochen war, nicht zu Schaden. Die Bewohnerin des Hauses hatte sich rechtzeitig retten können, ihre drei Hunde allerdings nicht mehr. Die Bewohnerin kam zunächst bei Verwandten in Sinn unter.

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, Teile sind ausgebrannt, andere Teile durch Ruß und Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen.

Der Sachschaden wurde offiziell noch nicht geschätzt, dürfte aber in die Hunderttausende gehen. Brandursachenermittler der Kriminalpolizei sind dabei, die genaue Ursache für das Feuer zu suchen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Feuer von einer Mülltonne ausgegangen. Die Spurensuche dauert an.