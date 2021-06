Zum Wassertreten ins Sinner Stippbachtal

Kneippen im Stippbachtal bei Sinn: Das ist in der gereinigten Wassertretanlage nun wieder möglich. Foto: Heinz Edgar Mittrücker

SINN - Etwas für die Gesundheit tun im idyllischen Stippbachtal - das geht seit Kurzem wieder in der Sinner Wassertretanlage. Die Kneippanlage befindet sich nur wenige hundert Meter vom Ortsausgang Sinn entfernt an der kleinen Straße in Richtung Kölschhausen/Dreisbach.

Durch die Initiative einiger ehrenamtlicher Helfer, die namentlich nicht genannt werden möchten, wurde das Becken mit Wurzelbürste, Hochdruckreiniger und weiteren Geräten gereinigt und mit hellblauer Farbe neu gestrichen.

Wanderer und Radler legen dort gerne eine Pause ein

Auch der Wasserzulauf aus dem Stippbach wurde überprüft, der Rasen wird regelmäßig gemäht.

Nicht nur Sinner Bürger, sondern auch vorbeikommende Wanderer und Radfahrer legen dort gerne einen Stopp ein.

Und auf den neu aufgestellten Ruhebänken kann man einerseits die Stille des Waldes genießen und andererseits dem Gezwitscher der Vögel lauschen.