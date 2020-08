Zweiter Feuerwehrstützpunkt für Sinn - ja oder nein?

Das Feuerwehrgerätehaus in Edingen hat vom technischen Prüfdienst die "Rote Karte" bekommen. Foto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Sinn-Edingen. Wird es in der Gemeinde Sinn eine zweite Feuerwache geben? Im Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr ist es das Hauptthema. Am Samstagvormittag hat Gemeindebrandinspektor Jens Petri den Sinner Gemeindevertretern die Perspektiven der Wehren für die kommenden zehn Jahre vorgestellt.

Im Fokus dabei stand eine mögliche Zusammenlegung der Wehren Edingen und Fleisbach in einer "Wache 2", die zwischen beiden Ortsteilen errichtet werden könnte. Hintergrund ist, dass die Gerätehäuser in Edingen und Fleisbach vom technischen Prüfdienst im vergangenen Jahr jeweils die "Rote Karte" bekommen haben. Sie entsprechen nicht mehr den Vorgaben und gesetzlichen Bestimmungen.

"Das Hauptproblem ist der Zustand der Feuerwehrhäuser in Edingen und Fleisbach", kommentierte Petri. Beispielsweise gebe es nicht genügend und sichere Parkplätze für die Einsatzkräfte. Sie müssten im fließenden Verkehr ihr Auto verlassen, wenn sie zu einem Einsatz ins Gerätehaus eilen. Aber: "Feuerwehrleute müssen gefahrlos an den Eingang gelangen."

Fotos Das Feuerwehrgerätehaus in Edingen hat vom technischen Prüfdienst die "Rote Karte" bekommen. Foto: Katrin Weber Auch vor dem Feuerwehrhaus muss genügen Platz für die Fahrzeuge sein, ohne in den öffentlichen Straßenraum "einzugreifen". Dies ist in Fleisbach nicht der Fall. Foto: Katrin Weber Das Feuerwehrgerätehaus in Edingen hat vom technischen Prüfdienst die "Rote Karte" bekommen, es entspreche nicht mehr den Vorgaben. Foto: Katrin Weber 3

Auf Treppen und Stufen sei bei Alarmierungen zu verzichten. In Edingen jedoch müssen mehrere Stufen zum Eingang und eine Stufe zur Fahrzeughalle genommen werden.

Die Größen der Umkleiden in den beiden Gerätehäusern entsprechen nicht den Vorgaben. Es müssten mindestens 1,2 Quadratmeter pro Person und separate Umkleiden für Damen und Herren zur Verfügung stehen. Sowohl in Edingen als auch in Fleisbach sei beides nicht der Fall.

Auch für die Fahrzeuge fehle Platz. Abstände seien nicht vorhanden. Dies könne für die Einsatzkräfte gefährlich werden. Zu wenig Raum gibt es außerdem für Schulungen. Mindestens 30 Quadratmeter seien gefordert, sagte Petri. Der Raum im Edinger Gerätehaus sei zu klein, dort sitze man dicht gedrängt. In Fleisbach sei der Schulungsraum im Dachgeschoss, aber er sei ohne zweiten Rettungsweg. Der Raum wurde gesperrt: "Die Feuerwehr Fleisbach hat derzeit keinen Schulungsraum."

Fehlanzeige heißt es bei der Frage nach Duschen im Edinger und im Fleisbacher Feuerwehrhaus. Im Fleisbacher Feuerwehrdomizil ist nur eine Toilette, die man sich mit allen Nutzern des alten Rathauses teilen müsse.

"Sollte es zu einem Unfall kommen, der auf einen der Mängel zurückzuführen ist, rechne ich mit Regressforderungen", machte der Gemeindebrandinspektor deutlich, dass aus Sicht der Wehr dringend gehandelt werden müsse. "Der Zustand kann dauerhaft so nicht bleiben."

Eine Lösung könne eine zweite Wache sein. Dazu gehöre auch ein Fahrzeugkonzept, in dem das erweitere Einsatzspektrum berücksichtigt sei. Petri: "Die Feuerwehr hat vermehrt Türöffnungen vorzunehmen, Waldbrände zu löschen und wird bei Starkregen um Hilfe gebeten. Dafür gibt es andere Anforderungen an die Einsatzmittel."

Die Fahrzeuge der Sinner Wehren müssten entsprechend dem Personal verteilt sein. "Tagesalarmsicher ist die Wehr in Edingen, aber ausgerechnet da steht das schlechteste und älteste Feuerwehrfahrzeug der Gemeinde Sinn", wies Petri auf die Situation hin. Einfach ein anderes Fahrzeug, beispielsweise aus Sinn nach Edingen "umstellen", funktioniere nicht: "Weil die Fahrzeughalle zu klein ist."

Mit einem Neubau zwischen Edingen und Fleisbach würden die Gebäudeprobleme gelöst, und das Fahrzeugkonzept könnte umgesetzt werden. Dieses sieht unter anderem vor, aus vier Löschfahrzeugen mit insgesamt 4700 Litern Wassern an Bord drei Fahrzeuge mit 5400 Litern Löschwasser zu machen. Zwei Löschfahrzeuge müssen im Jahr 2027 ersetzt werden, dann sind ihre 25 Jahre "Laufzeit" vorbei. Auch ein Gerätewagen Logistik mit Rollcontainern wäre ideal, insbesondere für die erweiterten Anforderungen an die Wehren. Aber: "Die Fahrzeugbeschaffung ist erst möglich, wenn der Neubau da ist. Einen Zuschuss vom Land für ein neues Fahrzeug gibt es nur, wenn die entsprechende Unterstellmöglichkeit vorgehalten wird."

Warum muss die Gemeinde Sinn mit ihren rund 6500 Einwohnern so viele, teilweise große Fahrzeuge vorhalten? "Sinn hat zwei Störfallbetriebe und zwei Gießereien. Das bedeutet, dass Sinn viel Feuerwehr braucht. Danach richtet sich, welche Beladung und welche Fahrzeuge eine Gemeinde vorhalten muss", erläuterte Petri.

In den Nachbargemeinden Greifenstein und Ehringshausen entstanden in den vergangenen Jahren neue Gerätehäuser. Das Gebäude in Katzenfurt entspreche ungefähr der notwendigen Größe einer "Wache 2" zwischen Edingen und Fleisbach. Etwas weniger als 2,2 Millionen Euro könne dies inklusive der Fahrzeuge kosten. Würden die Gerätehäuser in beiden Ortsteilen neugebaut, würde man mindestens eine halbe Million Euro mehr drauflegen müssen, schätzte Petri. Erweiterungen kämen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht in Frage.

Eine Zeitschiene stellte er gleich mit vor. Noch im Jahr 2020 wünscht sich der Gemeindebrandinspektor die Verabschiedung des Bedarfs- und Entwicklungsplans durch die Gemeindevertretung. Zudem sollten bis zum Jahresende die Investitionen für eine "Wache 2" und den Gerätewagen Logistik im Fünf-Jahres-Plan im Haushalt eingestellt werden. Der Etat 2021 könne die Kosten für Planung enthalten.

Der Bedarfs- und Entwicklungsplan soll nun zunächst in einer gemeinsamen Sitzung von Bau- und Finanzausschuss beraten werden.