115 Hunde entdeckt: Züchter sollen in Hagen vor Gericht

In teilweise erbärmlichen Zustand findet die Polizei bei einer Razzia im Dezember 2016 in einer Zuchtanlage in Kreuztal-Buschhütten die 115 Hunde vor. Diese Tiere wurden laut Anklage von einer Tierärztin aus dem Kreis Limburg-Weilburg mit falschen Ausweisen versehen und als Eigenzuchten statt als osteuropäische Hunde überteuert verkauft. Der vielfach verschobene Prozess am Landgericht Hagen soll nach aktuellem Stand im April beginnen. Foto: Polizei Hagen