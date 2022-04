A 45: Nur eine Fahrspur wegen Reparaturen

Das Zahlenkennzeichen der Autobahn A 45. Archivfoto: Bundesverkehrsministerium

HAIGER/BURBACH/WILNSDORF - Die Autobahn GmbH Westfalen lässt im Verlauf der Autobahn A 45 den Schaden an einer Betonschutzwand an einer Nothaltebucht reparieren. Aus diesem Grund steht den Verkehrsteilnehmern am Mittwoch und am Donnerstag, 6./7. April, jeweils von 9 bis etwa 15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Haiger/Burbach und Wilnsdorf in Fahrtrichtung Dortmund nur eine Fahrspur zur Verfügung. Während der Fahrbahnsperrung kann es zu Stockungen im Verkehrsfluss kommen.