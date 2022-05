Fahrer schwer verletzt: Auto prallt bei Wilnsdorf gegen Baum

Der 41-Jährige wurde mit sehr schweren Verletzungen ins Krankenhaus transportiert. Symbolfoto: dpa

WILNSDORF-RÖDGEN - In der Nacht auf Donnerstag hat sich bei Wilnsdorf-Rödgen auf der Bundesstraße 54 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 3 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass auf der B54 etwa auf Höhe der Einmündung der Landstraße in Richtung des Wilnsdorfer Ortsteils Oberdielfen ein Baum liegen sollte.

Die ebenfalls benachrichtigte Feuerwehr und die zeitgleich eintreffende Polizei fanden dort einen halb umgekippten Baum, dessen Baumkrone auf der Straße lag, vor. Bei der näheren Inaugenscheinnahme der Gefahrenstelle stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Mercedes Vito offenbar von der Fahrbahn abgekommen, mehrere dutzend Meter durch den bewachsenen Grünbereich gefahren und letztlich gegen einen Baum geprallt war. Der Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt eingeklemmt im Auto. Einsatzkräfte befreiten den sehr schwer verletzten 41-Jährigen aus dem total beschädigten Wagen. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Warum der Fahrer, der offenbar aus Richtung Siegen in Richtung Wilnsdorf unterwegs war, in der leichten Rechtskurve geradeaus in den dortigen Grünbereich fuhr, ist bislang unklar. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden, der geschätzte Schaden liegt laut Polizei bei mindestens 25.000 Euro.

Für die Dauer der Bergung und der Unfallaufnahme war die Bundestraße rund eine Stunde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.