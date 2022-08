Haiger und Wilnsdorf: Die neue "HaiWi"-Spielzeit

Stellten das neue "HaiWi"-Kulturprogramm vor (v.l.): Andreas Rompf (Fachdienstleiter Kultur Stadt Haiger), Dr. Alfred Wanka (1. Vorsitzender Bürgerbusverein Wilnsdorf), Haigers Bürgermeister Mario Schramm, sein Wilnsdorfer Amtskollege Hannes Gieseler, Michaela Diezemann (Fachdienstleiterin Kultur Gemeinde Wilnsdorf) und Tillmann Reusch (Sparkasse Siegen). Foto: Gemeinde Wilnsdorf

HAIGER/WILNSDORF - Das "HaiWi"-Kulturprogramm steht. Mit Theater, Konzerten und Lesungen laden Haiger und Wilnsdorf an zwölf Abenden zur neuen Spielzeit ein. "Wir wagen es und planen eine komplette Kulturspielzeit", kündigten Wilnsdorfs Bürgermeister Hannes Gieseler (SPD) und sein Haigerer Amtskollege Mario Schramm (parteilos) an, die zusammen das neue "HaiWi"-Programm vorgestellt haben.

Bekannte Namen wie Mariella Ahrens, Saskia Valencia, Ron Williams und Ann Vriend werden in Haiger und Wilnsdorf auf der Bühne stehen. Ein besonderer Höhepunkt für die Theaterfreunde ist im Dezember eine erste gemeinsame Veranstaltung beider Kommunen: "Das Hörrohr", ein Lustspielklassiker mit dem Ensemble des Ohnsorg-Theaters wird am 16. Dezember (Freitag) in der Aula des Wilnsdorfer Gymnasiums zu sehen sein. Die Stadthalle Haiger steht als Spielstätte nicht zur Verfügung, weil sie wegen der Umbau- und Sanierungsarbeiten geschlossen ist.

Fotos Stellten das neue "HaiWi"-Kulturprogramm vor (v.l.): Andreas Rompf (Fachdienstleiter Kultur Stadt Haiger), Dr. Alfred Wanka (1. Vorsitzender Bürgerbusverein Wilnsdorf), Haigers Bürgermeister Mario Schramm, sein Wilnsdorfer Amtskollege Hannes Gieseler, Michaela Diezemann (Fachdienstleiterin Kultur Gemeinde Wilnsdorf) und Tillmann Reusch (Sparkasse Siegen). Foto: Gemeinde Wilnsdorf Diese vier jungen Damen sind am 23. September in Haiger zu hören: das "Pierrot Streichquartett". Foto: Stefano Corso Ist im kommenden Jahr wieder in der Kulturkapelle in Langenaubach zu Gast: Ann Vriend. Foto: Ralf Triesch/Stadt Haiger "Hautnah": Am 8. Oktober gibt es eine biografische Konzertlesung mit Ron Williams und dem Jörg-Seidel-Trio. Foto: Werner Gotsch "Die Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart: Das Ensemble "Oper légère" mit Franziska Dannheim (Gesang) und Jeong-Min Kim (Klavier) stellt das Meisterwerk am 16. September in Haigers evangelischer Stadtkirche vor. Foto: Harald Hoffmann "Hexenschuss": Die temporeiche Komödie ist in Wilnsdorf zu sehen. Foto: Oliver Vosshage/www.ov-pics.com Unterhaltsames Theater: Szene aus "Das Brautkleid". Foto: Alvise Predieri 7

Gegenwärtig der wichtigsten Kulturveranstaltungsstätte beraubt, setzt Haiger auf Alternativen. Frühestens 2025 stehe die Stadthalle wieder zur Verfügung, sagte Schramm: "Bis dahin laden wir in andere Veranstaltungsorte ein, wie die evangelische Stadtkirche Haiger, die Kulturkapelle oder das Heimhof-Theater in Burbach." Man habe gelernt, flexibel zu sein, ergänzte Haigers Kulturamtsleiter Andreas Rompf und lobte das partnerschaftliche Miteinander unter den Kommunen. Vier Konzerte und ein Theaterstück sind für die neue Spielzeit in Haiger geplant. Weitere könnten je nach Nachfrage und Möglichkeiten noch hinzukommen.

Haiger

Zum Auftakt der Haigerer Veranstaltungen steht Mozarts "Zauberflöte" auf dem Programm. Das Ensemble "Oper légère" mit Franziska Dannheim und Jeong-Min Kim ist am 16. September (Freitag), ab 20 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Haiger zu Gast. Tickets kosten im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 19 Euro.

Weiter geht es am 23. September (Freitag) mit einem Konzert des "Pierrot Streichquartetts". Die vier jungen Streicherinnen haben ein umfangreiches Repertoire von Bartók über Beethoven, Mozart und Haydn bis zu Mendelssohn-Bartholdy und Ravel. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche (Eintritt 16/19 Euro).

Weiter geht es am 8. Oktober (Samstag), mit "Hautnah", eine biografische Konzertlesung mit Ron Williams und dem Jörg-Seidel-Trio. Beginn ist um 20 Uhr im Heimhof-Theater in Burbach (19/23 Euro).

Heinrich Heines Versepos "Deutschland. Ein Wintermärchen" wird Benjamin Kernen als Einpersonenstück aufführen. Zu sehen ist es am 18. November (Freitag) ab 20 Uhr in der Kulturkapelle in Langenaubach (12/15 Euro). Die aus Kanada stammende Sängerin Ann Vriend wird mit ihrer Band am 24. März (Freitag) ebenfalls in der Langenaubacher Kulturkapelle zu hören sein. Das Konzert der Singer/Songwriterin beginnt um 20 Uhr, Tickets kosten 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro.

Wilnsdorf

Das Wilnsdorfer Kulturprogramm biete wieder Theaterstücke, die den Zuschauern ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollen, sagte Fachdienstleiterin Michaela Diezemann. Los geht es am 9. Oktober (Sonntag) mit der amüsanten Komödie "Das Blaue vom Himmel" und namhaften Darstellern wie Mariella Ahrens und Marko Pustisek. Am 20. November (Sonntag) lädt die Tragikomödie "Mein Blind Date mit dem Leben" zu einem emotionalen Theaterabend ein. Das Schauspiel mit realem Hintergrund erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der sein Sehvermögen, aber nicht seinen Lebenshunger verliert.

Am 19. Februar (Sonntag) lassen Jan Sosniok und Judith Richter im Ringen um "Das Brautkleid" die komödiantischen Funken sprühen. Mit der temporeichen Komödie "Hexenschuss oder der Bandscheibenvorfall" werden am 16. April (Sonntag) nochmal ordentlich die Lachmuskeln strapaziert.

Auch die Philharmonie wird in der neuen Spielzeit wieder zu Gast in Wilnsdorf sein: mit dem Neujahrskonzert am 12. Januar (Donnerstag) und dem Sommerkonzert am 16. Juni. Zwei Lesungen der Bibliothek Wilnsdorf werden das Wilnsdorfer Kulturangebot abrunden.