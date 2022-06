Lkw-Fahrer mit 3,5 Promille am Steuer

Foto: Friso Gentsch/dpa

WILNSDORF-WILDEN - Offenbar zu tief ins Glas oder in die Flasche geschaut hatte ein 46-jähriger Lkw-Fahrer auf einem Parkplatz in Wilden. Beim Rückwärtsrangieren stieß er mit seinem Brummi gegen einen anderen Laster. Als ihn der 32-jährige Fahrer des beschädigten Fahrzeugs ansprach, flüchtete der 46-Jährige laut Polizei zu Fuß in Richtung eines nahe gelegenen Waldstücks. Dort fand ihn wenig später die von dem Geschädigten gerufene Polizei.

Bei der Personenkontrolle wurde auch schnell der Grund der Flucht klar: Der Unfallverursacher war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,5 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an. Weil der Fahrer nicht aus Deutschland stammte, wurde eine hohe dreistellige Sicherheitsleistung einbehalten. Um den 46-Jährigen an einer baldigen Weiterfahrt zu hindern, brachten die Beamten Parkkrallen an seinen Laster an.