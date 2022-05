Mehrere Unfälle auf der A45 Richtung Norden

Bei Wilnsdorf krachte am Montag ein Laster in die Leitplanke. Foto: Jörg Fritsch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR/WILNSDORF - Ein Unfall auf der A45 kurz hinter der Bornbachtalbrücke in Fahrtrichtung Norden hat am Montag für erhebliche Behinderungen im Nachmittagsverkehr gesorgt.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Kurz hinter der Bornbachtalbrücke habe es laut Autobahnpolizei gekracht. Beteiligt waren im Baustellenbereich drei Fahrzeuge, wobei zwei Fahrzeuge die Panne des vorausfahrenden Wagens nicht bemerkt hätten. Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand - nur Blechschaden, erklärte die Autobahnpolizei in Butzbach. Zusätzlich habe sich ebenfalls im Baustellenbereich auf diesem Autobahnabschnitt ein Gullydeckel gelöst. Dieser musste am Montagmittag zusätzlich zu dem Unfall repariert werden.

Bei Wilnsdorf krachte am Montag ein Laster in die Leitplanke. (Foto: Jörg Fritsch)

Lesen Sie auch: Ärger um den neuen Intercity durch den Lahn-Dill-Kreis

Und auch für den weiteren Verlauf der A45 Richtung Norden hatte die Polizei nichts Gutes mitzuteilen. In Nordrhein-Westfalen sei bei Wilnsdorf - ebenfalls im Baustellenbereich - ein Lkw in die Leitplanke gekracht. Die Bergungsarbeiten würden zwar laufen, der Rückstau ziehe sich aber schon bis nach Hessen herein, hieß es aus Butzbach. Nähere Angaben zum Unfall bei Aßlar konnte die Polizei noch nicht machen.