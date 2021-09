Museum Wilnsdorf erzählt "Feldbahngeschichten"

Jetzt teilen:

WILNSDORF - Im Museum Wilnsdorf werden "Feldbahngeschichten" erzählt: Unter diesem Titel startet mit einem Aktionstag am Sonntag, 3. Oktober, eine Sonderausstellung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), die Einblicke in das besondere Transportsystem aus früheren Zeiten gibt.

Sie wird nicht wie üblich im Sonderausstellungsbereich gezeigt - dort läuft noch Schau "Waschbrett, Wasser, Seifenlauge" -, sondern erstreckt sich vom Eingangsbereich über die Cafeteria bis in den volkskundlichen Bereich und zum Hinterausgang.

Transportmittel aus

dem 19. Jahrhundert

Hinweistafeln sowie Exponate in Vitrinen informieren über die sogenannten Feldbahnen, ein Verkehrsmittel, das heute fast verschwunden ist. Feldbahnen waren im 19. Jahrhundert und bis in die 50-er-Jahre ein wichtiges Transportmittel, das 1875 erstmals auf Feldern zum Einsatz kam - daher auch der Name.

Das leicht verlegbare, wetterunabhängige Schienen- und Fahrzeugsystem spielte für die Industrialisierung eine große Rolle. Zunächst wurden die Wagen geschoben, manchmal von Pferden und Ochsen bewegt. Größere Betriebe nutzten Dampf-, später Dieselloks.

Besucher des Aktionstages können zwei Feldbahnen im "FreiRaum" des Museums bestaunen. Außerdem werden die Feldbahnen zum Fahren gebracht. Darüber hinaus können kann man unter dem Motto "Von Lanz bis Lamborghini" landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge aus 50 Jahren sehen, bei gutem Wetter auch historische Pkw.

Darüber hinaus wird das Museum am Aktionstag von 11 bis 18 Uhr von Akteuren bevölkert, die historisches handwerkliches Können präsentieren, beispielsweise ein Tischler, eine Stickerin und ein Seiler. Im Sonderausstellungsbereich, in dem sich alles um das Thema "Waschen und Wäsche" dreht, erzählt eine mittelalterliche Familie den Besuchern, was man in früheren Zeiten drunter trug.