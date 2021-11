Ohnsorg-Theater serviert in Wilnsdorf "Champagner zum Frühstück"

Das Ohnsorg-Theater serviert am 28. November in Wilnsdorf "Champagner zum Frühstück". Foto: Oliver Fantitsch

WILNSDORF - Das Ohnsorg-Theater gastiert am Sonntag, 28. November, in Wilnsdorf. In der Aula des Wilnsdorfer Gymnasiums serviert das Ensemble ab 20 Uhr "Champagner zum Frühstück".

Lieber ungewöhnlich leben, als das Dasein im Altersheim oder bevormundet von den eigenen Kindern zu fristen - dieser Wunsch bringt Valentin und Marie zusammen. Die Senioren beschließen, das Abenteuer Wohngemeinschaft zu wagen. Widerstand gegen ihren unkonventionellen Lebensstil entwickelt sich auf vielen Seiten. Aber Marie und Valentin lassen sich nicht unterkriegen, sondern versuchen entschlossen, das Beste aus ihrer Lage zu machen.

Eintrittskarten

kosten 16 Euro