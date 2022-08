Oldtimer touren durch die Region

Lockt Jahr für Jahr viele Zuschauer an die Strecke: die Oldtimer-Rallye "Siegerland Classic". Archivfoto: AMCBurbach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WILNSDORF/HERBORN/DRIEDORF/GREIFENSTEIN/SOLMS-OBERBIEL - Die Oldtimerrallye hat viele Fans gefunden: Bereits zum 14. Mal findet am Sonntag, 28. August, die "Siegerland Classic" statt. Der Start erfolgt in Wilnsdorf statt. Die Route verläuft diesmal auch durch den Lahn-Dill-Kreis.

Die abwechslungsreiche, rund 180 Kilometer lange Streckenführung führt vom Wilnsdorfer Autohof (Start ab 9.31 Uhr) unter anderem über Haiger, Herborn und Greifenstein zur Mittagsrast (gegen 12.30 Uhr) an der Grube "Fortuna" bei Oberbiel. Via Mengerskirchen geht es weiter zur Kaffeepause auf dem Marktplatz in Driedorf (etwa 14.50 Uhr). Gut gestärkt machen sich die Teams dann auf zum Endspurt. Der Zieleinlauf ist ab etwa 16.15 Uhr schon traditionell im Rahmen des Burbacher Vogteifestes geplant.

Gestartet wird wieder in den Kategorien "Sport" (21 Fahrzeuge), "Touristik" (56 Fahrzeuge) und "Ausfahrt" (31 Fahrzeuge). Die Organisationsleitung liegt in den Händen des AMC-Vorsitzenden Wilfried Bub und seines Stellvertreters Gerhard Jentsch. Die Fahrtleitung übernehmen Fabian Land und Nicole Jentsch.

Bentley Le Mans von 1931 ist das älteste Auto im Feld

Das älteste Fahrzeug im Starterfeld bringen Oliver und Elke Treutlein (Meerbusch) an den Start. Ihr Bentley Le Mans, mit rund acht Litern gleichzeitig auch hubraumstärkste Fahrzeug, lief im Jahr 1931 vom Band.

Sowohl die Fans entlang der Strecke als auch die Daheimgebliebenen haben nach 2019 auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, die "Siegerland Classic" auf der Facebook-Seite des AMC Burbach live im Internet zu verfolgen. Die jeweiligen Sendezeiten der Liveberichterstattungen gibt der Veranstalter auf seiner Internetseite www.siegerland-classic.de bekannt.