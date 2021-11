Pedelec-Fahrer übersehen: 70-Jähriger stirbt nach Unfall

Auf der Fahrt ins Krankenhaus gelang es den Sanitätern noch, den 70-Jährigen am Leben zu halten. Im Krankenhaus erlag der Mann seinen Verletzungen. Symbolfoto: dpa

BURBACH-GILSBACH/WILNSDORF-WILDEN - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 723 zwischen Wilnsdorf-Wilden und Burbach-Gilsbach gekommen.

Eine 34-Jährige übersah ersten Erkenntnissen zufolge in ihrem Pkw einen vor ihr fahrenden, 70-jährigen Pedelec-Fahrer. Grund war wohl die tief stehende, blendende Sonne, so die Vermutung der Polizei. Die 34-Jährige fuhr ungebremst auf den 70-Jährigen auf. Dieser kam zu Fall und verletzte sich schwer. Der 70-Jährige wurde unter Reanimation in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen kurze Zeit später erlag.

Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Siegener Polizei auf circa 12 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 723 für rund sieben Stunden voll gesperrt. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.