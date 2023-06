Ein Riesenfest der Erbacher Sänger

Den Auftakt macht an Fronleichnam der Familientag mit großem Vergnügungspark und musikalischen wie sportlichen Darbietungen von örtlichen Vereinen. Für die Darbietungen ist der Eintritt ebenso frei wie für die Aufführungen des Laubacher Figurentheaters und die abschließende Zeltdisco. Am Freitagabend lädt die Laienspielgruppe des Frohsinns zu Shakespeares "Sommernachtstraum" ins Festzelt, am Samstag rocken die Bands "Subbersach" aus Idstein und die bundesweit bekannten "Queen Kings". Am Sonntag führt ein großer Festumzug durch Erbach, bevor im Zelt weitergefeiert wird. Sonntags wie montags, beim "Erbacher Frühschoppen", werden die "Original Mühlbachtaler" stimmungsvoll aufspielen.