1. FC Nürnberg gewinnt Karten-Spektakel gegen Wiesbaden

Beide Mannschaften leisteten sich zu viele Fehler im Offensivspiel, sodass Torgefahr zunächst nur nach Standards entstand. Für Wiesbaden köpfte Martin Angha (27.) nach einem Freistoß an die Latte, auf der Gegenseite legte Benjamin Goller (48.) einen Freistoß auf den Querbalken. Erst nach dem Führungstor für die Gäste spielten sich beide Teams immer mehr Chancen heraus. Was die Franken aus so einem hektischen Spiel mitnehmen können? „Dass wir nie aufgeben und es immer weiter versuchen“, befand Fiél.