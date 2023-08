1,2 Millionen Besucher beim Museumsuferfest erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Beim Museumsuferfest am letzten Augustwochenende in Frankfurt gibt es für Besucher auf 6,8 Kilometer verteilt wieder zahlreiche Einzelveranstaltungen - von Konzerten über Tanz, Workshops, Ausstellungen bis hin zu Führungen. Gerechnet werde am Festwochenende (25. bis 27.8.) mit etwa 1,2 Millionen Besuchern, teilte Thomas Feda, Geschäftsführer der veranstaltenden Tourismus und Congress GmbH, am Mittwoch bei der Programmvorstellung mit.