120.000 Euro Sachschaden bei Brand in Wäscherei

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Bei einem Feuer in einer Wäscherei in Frankfurt ist ein Sachschaden von rund 120.000 Euro entstanden. Ein Anwohner hatte am späten Donnerstagabend Rauch im Stadtteil Unterliederbach gemeldet, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Der Brand sei dann in einem Lagerraum der Wäscherei entdeckt und schnell gelöscht worden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, insgesamt waren 50 Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.