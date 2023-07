13 Menschen an einem Tag am Frankfurter Flughafen verhaftet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Bundespolizei hat am Frankfurter Flughafen an einem Tag insgesamt 13 Menschen aus unterschiedlichen Gründen bei der Ankunft verhaftet. Den Beschuldigten werden unter anderem schwere Straftaten vorgeworfen, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Sie seien unter anderem wegen versuchten Totschlags, schweren Bandendiebstahls, Verstoßes gegen das Waffenrecht oder Verdachts auf Drogenhandel gesucht worden, bevor sie am Mittwoch festgenommen worden seien.