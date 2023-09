14-Jährige wurde Opfer von Gewalttat - Bekannter verdächtig

Bad Emstal/Kassel (dpa) - . Ein 14-jähriges Mädchen, das tot in einem Waldstück im nordhessischen Bad Emstal gefunden wurde, ist Opfer einer Gewalttat geworden. Dies sei das vorläufige Ergebnis der am frühen Nachmittag abgeschlossenen Obduktion, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Kassel am Freitag gemeinsam mit. Der am Vorabend in Bad Emstal festgenommene Tatverdächtige sei weiter im Polizeigewahrsam, er sollte noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.