14-Jähriger bei Messerattacke schwer verletzt

Offenbach (dpa/lhe) - . Ein 14-Jähriger ist in Offenbach von einem Unbekannten mit einem Messer schwer verletzt worden. Alarmierte Einsatzkräfte fanden den Jugendlichen am Montagvormittag auf einer Straße, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 15 bis 16 Jahre alter Jugendliche den 14-Jährigen angegriffen haben. Er sei nach der Tat geflohen.