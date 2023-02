14 Menschen sind 2022 in Hessen ertrunken

Ein Großteil der Unfälle geschah in Flüssen und Seen. So ertrank unter anderem im Juni 2022 bei Biebesheim ein 28-Jähriger im Rhein und wurde später in Höhe der Städte Mainz und Wiesbaden aus dem Wasser gezogen. Im Juli des vergangenen Jahres wurde zudem ein 20-Jähriger tot aus dem Egelsbacher See im Landkreis Offenbach geborgen.