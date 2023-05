1400 Bahnpassagiere harren stundenlang in Bebra aus

Bebra (dpa/lhe) - . Nach einem Notarzteinsatz und einer Stellwerkstörung haben rund 1400 Bahnpassagiere in der Nacht zum Samstag stundenlang in Bebra ausharren müssen. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Die Schnellfahrstrecke zwischen Göttingen und Kassel war am Freitagabend zunächst ab 20 Uhr aufgrund einer technischen Störung nicht befahrbar. Drei ICE mit insgesamt 1600 Reisenden mussten aus Sicherheitsgründen auf freier Strecke warten. Die Störung sei gegen 22.30 Uhr behoben worden, woraufhin die Bahnen ihre Fahrt fortsetzen konnten. Danach mussten dann allerdings zwei der ICE mit etwa 1400 Passagieren wegen eines Notarzteinsatzes in Oberhauen bei Bebra erneut warten. Sie konnte ihre Fahrt erst gegen 2.00 Uhr in der Nacht zum Samstag fortsetzen.