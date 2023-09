15-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Langen(dpa/lhe) - . Ein 15 Jahre alter Fußgänger ist auf der Bundesstraße 486 bei Langen (Landkreis Offenbach) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Mit einem weiteren Jugendlichen habe der 15-Jährige am Freitagnachmittag an einer Kreuzung wohl bei roter Ampel die Straße überquert, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein 61-jähriger Autofahrer soll dem einen noch ausgewichen sein, den zweiten Jungen erfasste der Wagen jedoch. Der 15-Jährige wurde schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zum genauen Unfallhergang. Die B486 war nach dem Unfall etwa drei Stunden gesperrt.