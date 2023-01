1,5 Millionen Euro Schaden bei Feuer in Idsteiner Schwimmbad

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren in der Nacht zu Samstag in dem Gebäude im Einsatz, das auf rund 750 Quadratmeter über mehrere Etagen in Flammen stand, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang demnach bereits dichter Rauch aus mehreren Bereichen des Freizeitbades. Mit Hilfe von sieben Rohren konnte die Feuerwehr den Brand nach etwa einer Stunde weitestgehend löschen.