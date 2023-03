15 Verletzte nach Unfall auf der A5 bei Weiterstadt

Weiterstadt/Darmstadt (dpa/lhe) - . Bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen auf der Autobahn 5 bei Weiterstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) sind am Donnerstag 15 Menschen verletzt worden. Ein 51 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters sei gegen 17.50 Uhr auf der linken Spur in Richtung Frankfurt auf ein Stauende aufgefahren, teilte die Polizei in Darmstadt mit.