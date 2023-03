150.000 Euro Schaden bei Brand in Gederner Mehrfamilienhaus

Gedern (dpa/lhe) - . Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gedern im Wetteraukreis ist in der Nacht zum Dienstag nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer im Ortsteil Ober-Seemen niemand, wie die Polizei mitteilte. Zwei Wohnungen des Hauses seien derzeit nicht mehr bewohnbar, die Bewohner seien vorübergehend bei Bekannten sowie in einer Ferienwohnung untergekommen.