150.000 Euro Schaden bei Brand in leerstehendem Wohnhaus

Bad Zwesten (dpa/lhe) - . Ein Brand in einem leerstehenden Wohnhaus in Bad Zwesten (Schwalm-Eder-Kreis) hat nach Schätzungen der Polizei einen Sachschaden von mindestens 150.000 Euro verursacht. Bei dem Feuer am Dienstagmorgen wurde niemand verletzt, wie die Polizeidirektion Schwalm-Eder mitteilte. Ein Zeuge hatte am Morgen Rauch an dem Haus bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Kurz darauf habe diese den Brand gelöscht. Brandermittler sollen die Ursache des Brandes klären. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.