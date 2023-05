17-Jähriger Rollerfahrer bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Weilmünster (dpa/lhe) - . Ein Rollerfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Weilmünster (Limburg-Weilburg) schwer verletzt worden. Der 17-Jährige wollte am Freitagabend von einem Wirtschaftsweg am Sportplatz im Stadtteil Wolfenhausen auf die L3021 einbiegen, als er mit dem Auto eines 73-Jährigen zusammenstieß, wie die Polizei am Samstag mitteilte.